وزارة التربية و التعليم تفتح تحقيقاً في حادثة انهيار جزء من مدرسة بالخليل

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها بدأت تحقيقاً مشترك مع الأطراف ذات العلاقة في حادث انهيار جزء من مدرسة "الصفا" الأساسية للبنات في مدينة الخليل، نتيجة أعمال حفريات بجانبها.

و قالت الوزارة في بيان صحفي: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة؛ حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة، وعدم تعريضهم للأذى نتيجة هذه الحوادث، وسنتخذ أيضاً كافة التدابير المناسبة؛ لتوفير البيئة التعلمية الآمنة للطلبة وبما يحقق مصلحتهم وسلامتهم".

و لفتت الوزارة الى أن الوزير يتابع تفاصيل الحادث مع محافظ الخليل ورئيس بلديتها، ويجري اتصالاته مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيرة الى أن وزير التربية و التعليم أرسل طاقماً للمتابعة والوقوف على جميع الحيثيات بالتنسيق مع الشرطة والدفاع المدني والبلدية والجهات المعنية.