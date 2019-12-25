ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تخلص من طاقتك السلبية بـ7 خطوات

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 17:18 - 25 ديسمبر 2019
السعادة السعادة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

يواجه بعض الأشخاص صعوبات في التعامل مع الاحداث التي تواجههم في حياتهم، وأحيانًا يضطرون للاستسلام لها، بصورة تجعل حالتهم المزاجية سيئة، لكن الأفضل من ذلك هو البحث عن أسباب الأزمة وطرق الخروج منها.

في هذا الموضوع سنسرد لكم أهم 7 خطوات لتتمتعوا بحياة افضل وتتخلصوا من الطاقة السلبية التي قد تنتابكم في بعض الأوقات، وعلى اختلافها.

  • تناول الشاي الأخضر.
  • الابتعاد عن الأضواء.
  • الرفض حال توقعت الضرر وتجنب قول نعم.
  • التعرض للدعم المعنوي ما لا يقل عن 20 دقيقة يوميا.
  • التوقف عن متابعة الأخبار.
  • تناول الفاكهة.
  • ممارسة الرياضة.
الأكثر مشاهدة

متعلقات