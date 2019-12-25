الكسواني: الاحتلال يستغل "الاعياد اليهودية" لزيادة وتيرة الاقتحامات للاقصى

أكد مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني أن الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

و قال الكسواني في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء: "أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات الأممية وبينها قرارات اليونسكو تؤكد ذلك".

وطالب الكسواني الدول العربية والإسلامية بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى جانب دائرة الأوقاف في دفاعها عن الأقصى لأنه ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة.

يشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع.