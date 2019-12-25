طريقة علاج حصوات الكلى في المنزل

يعاني المصابون بحصوات في الكلى من ألم شديد، قد يشعر به المريض على جانب واحد من الظهر أو البطن، ومع ذلك، تحدث أعراض الحصوات عندما يبدأ الحجر في التحرك أسفل الحالب.

وتحدث حصوات الكلى عندما تكون مستويات المعادن والأملاح مرتفعة في البول مثل: الكالسيوم، والفوسفات، إذ تلتصق هذه الجزيئات الصغيرة ببعضها البعض؛ ما يجعل الأحجار الناتجة عنها تمر بعد ذلك من الكليتين إلى المسالك البولية.

وتشمل أعراض حصوات الكلى ألما حادا أسفل البطن أو الظهر أو الجانب أو الفخذ، والألم عند التبول والحمى والقشعريرة، وثمة قيء وغثيان.

وتجنبًا لمدى الألم الذي يمكن أن تشعر به خلال مرورك بتلك التجربة، فمن المهم أن تعرف أن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لمنع تفاقم الوضع، أهمها: