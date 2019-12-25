الجبهة الشعبية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير زهران

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، علام كعبي، أنّ وضع الأسير أحمد زهران، الصحي، خطيرٌ جدًا ويستدعي التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياته، في ظل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 95 على التوالي.

و قال كعبي في تصريح له إن ما يصل من معلومات عن وضع الأسير زهران يؤكد أنّ الاحتلال يبيت النية لقتل زهران جوعًا، حيث أنّ كل ما مورس بحقه حتى الآن يدلل على قرار "اسرائيلي" بتصفيته، مطالباً بالتحرك العاجل والفوري من قبل الجميع لإنقاذ حياة الأسير زهران قبل فوات الأوان.

وحمل الكعبي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة التي امتدت أكثر من ثلاث شهور بحق الأسير زهران.