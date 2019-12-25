الدفاع المدني يدعو المواطنين لأخذ الحيطة و الحذر خلال المنخفض الجوي

دعا الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب فلسطين مساء اليوم.

كما أكد الدفاع المدني على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بعيدا عن المواد القابلة للاشتعال، والانتباه للأطفال ومراقبتهم وعدم تركهم يقتربون من وسائل التدفئة ووضعها في مكان آمن.

كما دعا المواطنين إلى تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وحصر المياه في المناطق المنخفضة للحد من دخولها إلى المنازل.

و في السياق ذاته، دعا الدفاع المدني السائقين إلى السير بسرعة مناسبة لمدى الرؤيا وعدم المجازفة لاجتياز تجمعات المياه، والحذر من خطر التزحلق والانزلاق للمركبات وعمل الصيانة اللازمة لها.

و أكد أن طواقم الدفاع المدني تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 43 تدخلا، معظمها حوادث طبيعية لكنها زادت عن المعدل بفعل زيادة سرعة الرياح.

و أشار الى أن المواطن شريك في منظومة الطوارئ، لذلك لا بد من التبليغ الوقائي عن أي مخاطر تهدد حياة وممتلكات المواطنين عبر رقم الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني 102، عند وقوع أي حادث من أجل ضمان سرعة الاستجابة.