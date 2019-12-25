السعودية: ما هي اضرار الكسوف يوم الخميس

أكد اطباء عيون أن النظر إلى الشمس أثناء أي نوع من الكسوف يسبب أضراراً للعين، بسبب تلقيها كمية من الإشعاعات الخطرة والمركزة في مركز البصر بشبكيه العين، إذ يؤدي إلى حروق بمركز الإبصار.

وأشارالاطباء إلى أن النظر للشمس وقت الكسوف الكلي أو الجزئي أو الحلقي بالعين المجردة، يُخلف أضراراً كثيرة على العين ويسبب أضراراً دائمة في شبكية العين والعمى الجزئي الدائم للعين.

وأوضحوا أن استخدام النظارات الشمسية العادية التي يستعملها الكثيرون يعد أمراً غير آمن، حيث إن درجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لا ترتبط بتفاوت درجة حماية النظارة الشمسية.

وشددوا على أن النظارات لا تمنع كل الأشعة تحت الحمراء الضارة الناتجة من كسوف الشمس الذي سيحدث يوم غد (الخميس) موضحة في الوقت ذاته أن هناك عدة أجهزة معتمدة يمكن من خلالها متابعة تلك الظاهرة.

وتشير دراسة إلى انه غالباً ما يكون الأشخاص الأقل من 20 عاماً (وخصوصاً الأطفال) هم الأكثر تضرراً، لأن الحماية لدى الأشخاص في المرحلة العمرية المذكورة تكون غير مكتملة، ما يسبب ضرراً بالغاً على الشبكية. فلا يمنع الطفل من الذهاب إلى المدرسة بل يحذر وينصح بعدم النظر إلى الشمس وقت كسوفه.

ونوهت الدراسة إلى أن آثار النظر لأشعة الشمس وقت الكسوف لا تكون فورية، بل بعد فترة من الزمن متناسياً المريض أنه نظر مباشرةً إلى قرص الشمس سواء بالعين المجردة، أو بالتليسكوب وقت الكسوف الجزئي.

ووفق الدراسة فإن، الإنسان الذي تعرض لاشعة الكسوف يشعر بانخفاض حدة الإبصار بدرجة كبيرة مع وجود عتمات بجهاز الإبصار المركزي وعدم تمييز للألوان، بجانب حدوث تعرج في رؤية الخطوط المستقيمة. وبالفحص الطبي يتبين وجود بقع صفراء بمركز الإبصار نتيجة تأثير الأشعة على خلايا استقبال الصور والخلايا الملونة في الشبكية

وأوضحت أن الخطر يأتي من الأشعة تحت الحمراء المخفية، وهي لا تُرى بالعين، ولذلك يظن الناظر إلى الشمس أنه لا مشكلة في ذلك، وهو لا يعلم أن هذه الأشعة الخطرة إذا ما دخلت عيناه، فيمكن أن تسبب جروحاً في مركر البصر في شبكية العين، ما يؤثر على حدة البصر.