الصحة بغزة: عدد حالات الحصبة وصلت الى 110

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أن عدد حالات الحصبة التي وصلت الى مشافيها وصلت ما يقارب 110 حالات .

وأشارت في بيان لها الى أنها سجلت أول حالة في شهر يونيو حزيران الماضي، وبدأت الحالات بالتزايد حتى شهر ديسمبر كانون اول الحالي.

و حول سبب انتشارها، أشارت الوزارة الى أن انتشار الحصبة يعود الى انهيار أنظمة التطعيم في الدول المجاورة التي كانت تسيطر على المرض فيما مضى، ومنهم لم يلتزم بالتطعيم، وبالتالي وصولها الى قطاع غزة.

وطمأنت الوزارة خلال بيانها، أنها تعمل وفق نظام تطعيم متكامل ضد مرض الحصبة ونسبة التطعيم عالية تتجاوز 99% على مدار السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن معظم اهالي قطاع غزة لن يصابوا بها ولن يشكلوا أي خطر على الصحة العامة كونهم محصنين ضد هذا المرض، بمعدل جرعتين تطعيم منذ ثمانينات القرن الماضي.

وفي ذات الاطار يواصل مستشفى الرنتيسي للأطفال حملة التطعيم لطواقمه العاملة ضد الحصبة، والذى بلغ عددهم حتى الأن تطعيم 200 موظف وموظفة في أقسام المستشفى المختلفة .

وتأتي هذه الحملة في اطار الإجراءات الوقائية التي انتهجتها وزارة الصحة من مرض الحصبة والمحافظة على سلامة المرضى ومقدمي الخدمة وخاصة في أقسام العزل للمرضى المصابين بالحصبة وسحب التحاليل المطلوبة لهم.