متى يبدأ موعد الكسوف الأخير في 2019

يكون سكان المملكة العربية السعودية، غدا الخميس، على موعد مع كسوف جزئي للشمس، وهو كسوف حلقي على محافظة الأحساء.

ويعتبر هذا النوع من الكسوف ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عاماً، حيث شهدته أجزاء من شمال غربي المملكة في 28 مارس عام 1922م.

ويعتبر الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءاً من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.

من حهتها، قررت وزارة التعليم السعودية، تأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس. كما توجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

وأشارت الوزارة في بيانها الصادر، إلى أن وقت الكسوف الحلقي للشمس يتزامن مع توجه الطلاب والطالبات إلى مدارسهم لأداء الاختبارات.

وقالت الوزارة: "حرصاً على سلامتهم من النظر المباشر إلى أشعة الشمس، وتعرض العين لكمية من الأشعة الفوق البنفسجية، وجه وزير التعليم بتأخير موعد الاختبار إلى التاسعة صباحاً".