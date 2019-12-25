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الكابينت يعقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:23 - 25 ديسمبر 2019
الكابينت "الاسرائيلي" - أرشيفية الكابينت "الاسرائيلي" - أرشيفية
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من المقرر أن يعقد المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت"، جلسة طارئة يوم الأحد المقبل. وفق ما أوردته القناة العبرية السابعة.

ووفق التقديرات، سيناقش الكابينت قضية فتح تحقيقات ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

الجدير بالذكر، أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، أعلنت عن قناعتها بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستفتح تحقيقا كاملا في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب قد توجه عقبه اتهامات لشخصيات "إسرائيلية" وفلسطينية.

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