20 معتمر من الضفة يغادرون لأداء العمرة في السعودية

يبدأ اليوم الأربعاء، مغادرة آلاف المعتمرين الفلسطينيين إلى الديار الحجازية لأداء العمرة في السعودية من خلال معبر الملك حسين الاردني.

ووفق وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية حسان ابو الرب، فقد أنهت الوزارة ترتيبات سفر 20 ألف معتمر من الضفة الغربية، وتستمر المغادرة من اليوم وحتى الخامس من الشهر القادم.

واوضح ابو الرب، أن الوزارة وضعت آلية طوارئ لمغادرة هذا العدد الكبير من المعتمرين، في ظل المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن الجانب الأردني قدم كافة التسهيلات لمرور وعبور المعتمرين، من خلال مدينة الحجاج في غور نمرين، وطواقم العمل التي تواجدت حتى منتصف الليل .