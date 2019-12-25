قوات الاحتلال تستولي على سيارة مواطن من القدس

استولت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على مركبة لأحد المواطنين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال بزي مدني منطقة خيمة البستان في البلدة، واستولت على مركبة تعود لأحد المواطنين في البلدة.
12:05 - 18 ديسمبر 2019
13:50 - 23 ديسمبر 2019
10:45 - 21 ديسمبر 2019
15:33 - 11 ديسمبر 2019
19:29 - 15 ديسمبر 2019
22:24 - 19 ديسمبر 2019
23:43 - 22 ديسمبر 2019
23:52 - 21 ديسمبر 2019
22:18 - 13 ديسمبر 2019
08:07 - 23 ديسمبر 2019
09:41 - 22 ديسمبر 2019
13:17 - 21 ديسمبر 2019
22:53 - 19 ديسمبر 2019
08:39 - 13 ديسمبر 2019
19:59 - 13 ديسمبر 2019
22:02 - 14 ديسمبر 2019
13:31 - 19 ديسمبر 2019
17:22 - 21 ديسمبر 2019
14:32 - 14 ديسمبر 2019
17:33 - 17 ديسمبر 2019
13:35 - 11 ديسمبر 2019
12:35 - 17 ديسمبر 2019
12:13 - 17 ديسمبر 2019
10:53 - 23 ديسمبر 2019
11:29 - 12 ديسمبر 2019
16:09 - 16 ديسمبر 2019
20:36 - 17 ديسمبر 2019
09:46 - 12 ديسمبر 2019
20:31 - 17 ديسمبر 2019
20:34 - 17 ديسمبر 2019
17:34 - 20 ديسمبر 2019
16:29 - 20 ديسمبر 2019
15:00 - 19 ديسمبر 2019
20:30 - 17 ديسمبر 2019
12:56 - 17 ديسمبر 2019
16:41 - 15 ديسمبر 2019
23:18 - 23 ديسمبر 2019
01:00 - 13 ديسمبر 2019
18:59 - 16 ديسمبر 2019
12:18 - 17 ديسمبر 2019
10:53 - 16 ديسمبر 2019