قوات الاحتلال تستولي على سيارة مواطن من القدس

استولت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على مركبة لأحد المواطنين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال بزي مدني منطقة خيمة البستان في البلدة، واستولت على مركبة تعود لأحد المواطنين في البلدة.