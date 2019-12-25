ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

قوات الاحتلال تستولي على سيارة مواطن في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:32 - 25 ديسمبر 2019
حاجز حاجز
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

استولت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، على مركبة لأحد المواطنين في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال بزي مدني منطقة خيمة البستان في البلدة، واستولت على مركبة تعود لأحد المواطنين في البلدة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات