بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/12/26

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2019/12/26.

وأفادت الداخلية في بيان صحفي لها، بأن السفر سيكون للمتبقيين من الحافلة الأولى حتى الرابعة من كشف (12/25).

ونوهت إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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