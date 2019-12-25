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الاحتلال يفرج عن القيادي في الجهاد بجنين عبد الحليم عز الدين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:51 - 25 ديسمبر 2019
عبد الحليم عز الدين3 عبد الحليم عز الدين3
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير عبد الحليم نايف عز الدين (52 عامًا)، من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين بالضفة المحتلة، بعد أن أمضى 18 شهرًا على ذمة الاعتقال الإداري التعسفي دون أي تهمة.

يُذكر أن، عز الدين متزوج، وأب لأربعة أبناء ، وسبق أن أمضى ما يزيد عن 11 عامًا في عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وأفرج عنه من سجن "النقب" الصحراوي.

فيما واصل الأسير المحرر المهندس سلطان خلوف بزيارات الواجب لأهالي الاسرى والشهداء في المحافظة ، وذلك عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال ، حيث زار خلوف منزل الشهداء والأسرى، كما التقى بعائلة الشهيد وليد العبيدي ابو القسام قائد سرايا القدس في شمال فلسطين ومنزل الشهيد نضال والأسير اسماعيل ابو شادوف .

عبد الحليم عز الدين
عبد الحليم عز الدين1
عبد الحليم عز الدين3
عبد الحليم عز الدين2
 

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