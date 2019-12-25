حماس: لا انتخابات بدون القدس ويجب إصدار مرسوم الانتخابات بدون إذن الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، أن لا انتخابات بلا القدس المحتلة، داعيةً رئيس السلطة محمود عباس لإصدار مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات فوراً بدون إذن من الاحتلال.

وأكد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات، أن القدس خط أحمر ويجب أن تتحول عملية الانتخابات فيها إلى حالة اشتباك مع الاحتلال

وشدد على أن مصلحة الشعب الفلسطيني مقدمة على أي مصلحة حزبية، ويتمسك الفلسطينيون بحقهم في إجراء الانتخابات في القدس.

ودعا البردويل لجعل الانتخابات في القدس رافعة لتحقيق الحق الفلسطيني، من خلال حالة اشتباك سياسي واعلامي وميداني على كل بطاقة انتخابية.

وقال البردويل:" لن نسمح للاحتلال بتعطيل المسيرة الانتخابية الديمقراطية، وموقفنا ينسجم مع الموقف الوطني الفلسطيني الموحد بإجراء الانتخابات في القدس".

وأضاف: لن نسمح بتجاوز القدس ضمن أي صفقة او تفاهمات ، فشعبنا مستعد لتقديم الغالي والنفيس، وأن المراهنة على استثناء القدس في أي عمل انتخابي أمر مستحيل.

واعتبر البردويل، أن تقديم الرئيس عباس طلب الإذن من الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس شكل صدمة لكل فلسطيني.

وقال: لا انتخابات بلا قدس ولن نذهب لصناديق بدون القدس، وسنفرض عليه الانتخابات فرضاً ونحول القدس والانتخابات فيها لحالة اشتباك، وليصدر المرسوم الرئاسي فوراً دون إذن.

يذكر، أن السلطة طلبت إذن من الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تربط السلطة إجراء الانتخابات في القدس بإتمام العملية الانتخابية.