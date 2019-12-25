الصحة تكشف عن عدد الحالات المصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها تعاملت مع 14 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الضفة الغربية، منذ بداية شهر 9 الماضي 2019.

وأشار ياسر بوزية مدير عام الصحة العامة، إلى انخفاض معدل الإصابة بإنفلونزا الخنازير هذا العام أقل من العام الماضي، مبينًا أن هذا النوع أصبح ضمن الفيروسات الموسمية التي تسجل في فلسطين باسم H1N1.

ولفت بوزية، أن وزارة الصحة استقبلت 10 عينات من قطاع غزة لم يتم تشخيص أي حالة منها بالإصابة بالمرض، بعد التأكد مخبريًا منها.

وشدد على الوزارة تبذل جهودا حثيثة للوقاية من إنفلونزا الخنازير، من خلال توفير جميع سبل الوقاية وإصدار نشرات توعوية وتثقيفية حول آلية التعامل مع المرضى، سواء في المنازل، أو المستشفيات.

وأكد أن وزارة الصحة توفر العلاج اللازم لهذا المرض في جميع المستشفيات الخاصة والحكومية، مشيرًا إلى أن من لديهم مناعة جيدة ويصابون به يتماثلون للشفاء دون أن يعلموا أنهم أصيبوا.

ونصح مدير الصحة العامة، المواطنين للإكثار من تناول السوائل في فصل الشتاء، خاصة التي تحتوي على فيتامين (c)، وضرورة استخدام المناديل الورقية والابتعاد عن المصابين الآخرين تجنبا لانتقال الفايروس.