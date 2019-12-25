بالأسماء.. "إسرائيل" تقرر مصادرة أموال عائلات عدد من الأسرى

قرر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، مصادرة أموال عدد من الأسرى الفلسطينيين سكان مناطق 48 بتهمة أعمال معادية لـ"إسرائيل".
ووفق موقع واللاه العبري، ينص القرار الذي أقره وزير حرب الاحتلال نفتالي بينت، على مصادرة أموال الاسرى التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية ومصادرة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
وذكر الموقع العبري، أن قرار مصادر الأموال لعائلات الأسرى "منفذي العمليات" هم:
الأسيران ابراهيم و صلاح البكري اللذان اتهما بتنفيذ عملية استشهادية عام 2002 وقتل فيها 9 "إسرائيليين"
- الأسير مصطفى نعامنة المتهم بأعمال شغب في المسجد الاقصى.
- الأسير محمد جبرين المتهم بقتل 3 جنود "إسرائيليين" عام 1992.
- الأسير وليد دقة، وهو متهم بقتل جندي عام 1984.
- الأسير سمير سرساوي والمتهم بتشكيل خلايا عسكرية.
- والأسير مجاهد دخان والمتهم بالتخابر مع المقاومة وقت الحرب.