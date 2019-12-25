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إصلاح الجهاد في رفح يرعى صلحاً عشائرياً

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 10:28 - 25 ديسمبر 2019
إصلاح الجهاد إصلاح الجهاد
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رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي، إقليم رفح جنوب قطاع غزة، صلحاً عشائرياً بين عائلتي" الخور والشاعر " وذلك في إطار الصلح بين العائلات وتمتين العلاقة المجتمعية.

وشارك في اتمام الصلح كلا من المختار أبو أكرم الشمالي ورجل الاصلاح أبو محمد القصاص والشيخ حماد الأخرس ورجل الاصلاح رجب المصري وعدد من كوادر اللجنة.

وفي جو تصالحي ووحدوي اتفقت العائلتين على الصلح وإنهاء الخلاف بينهم، وبجهود لجنة الاصلاح توج هذا العمل المبارك. 

وأكد المختار أبو أكرم الشمالي ان لجنة التواصل والاصلاح لن تدخر جهداً في سبيل حل أي اشكالية بين عائلات الشعب الفلسطيني الأصيل.

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