أستراليا: لا نعترف بفلسطين أو وضعها كدولة في محكمة العدل

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تعترف بـ "دولة فلسطين" أو وضعها كدولة عضو في محكمة العدل الدولية. وفق ما نقلته القناة السابعة العبرية.

ويأتي ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مضيفًا: "اعتقد أن المحكمة ليس لها أي سلطة في هذا الشأن".

وأشار موريسون، أن مسألة الحدود والأراضي لا يمكن تحديدها إلا في المفاوضات بين الفلسطينيين و"إسرائيل".

ووجّه نتنياهو رسالة في نهاية هذا الأسبوع إلى العديد من قادة الدول بشأن قرار المدعي في المحكمة بمقاضاة "إسرائيل" على جرائم حرب، حيث جاء رد موريسون على رسالة نتنياهو.

يشار إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ، أعلنت عن قناعتها بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستفتح تحقيقا كاملا في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب قد توجه عقبه اتهامات لشخصيات "إسرائيلية" وفلسطينية.