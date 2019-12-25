آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضي شمال بيت حانون

توغلت آليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد توغلت 6 آليات عسكرية إسرائيلية بينهم 3 جرافات و3 دبابات، مشيرة إلى أنها انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شمال بيت حانون صوب أراضي المواطنين الزراعية.

وأوضحت أن الجرافات شرعت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع تجاه أراضي المواطنين.

وتتوغل تتعمد آليات الاحتلال العسكرية بشكل يومي في أراضي المواطنين الحدودية، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها، وتقوم بالتجريف في أراضيهم وتخريب محاصيلهم.