توجيهات للسائقين أثناء المطر: ترك مسافة أمان وعدم الانشغال بالجوال

وجهت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة اليوم الأربعاء 25/12/2019، توجيهات عدة للسائقين للقيادة أثناء الأمطار.

ونبهت الإدارة جميع قائدي المركبات إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة، مؤكدةً أن القيادة في الظروف الجوية غير الطبيعية خاصة في الأجواء الممطرة تتطلب الحذر لتفادي الحوادث المرورية.

ومن أهم الارشادات في مثل هذه الأجواء، شدد على ضرورة القيادة بسرعة أقل من تلك المسموح بها على الطرق وترك مسافة أمان كافية وعدم التخطي إلا في ظروف مثالية حيث لا يمكن التنبؤ بتصرفات السائقين الآخرين.

كما نصح بأهمية الابتعاد عن كل ما يشغل السائق ويقلل تركيزه مثل الجوال وغيره تجنباً لحوادث الاصطدام في مثل هذه الأجواء.