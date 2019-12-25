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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 25/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:17 - 25 ديسمبر 2019
حالة الطرق حالة الطرق
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أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 25/12/2019، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت، أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير نتج عنهما إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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