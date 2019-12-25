رسالة هامة للملك الأردني للتدخل لدى "إسرائيل"

طالبت أُمهات الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بالتدخل للإفراج عن أبنائهن الأسرى والمفقودين.

جاء ذلك في رسالة وجّهتها أُمهات الأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وناشدت الأمهات، الملك عبد الله الثاني توجيه الحكومة لإجراء تبادل للأسرى مقابل المتسلل الاسرائيلي الذي انتهك سيادة الدولة الأردنية بدخوله غير الشرعي على حد تعبيرهن.

الجدير بالذكر، أن ٢٤ أسيراً و٣٠ مفقوداً أُردنياً في المعتقلات الاسرائيلية صدرت مطالبات شعبية ونيابية بالإفراج عنهم في صفقة تبادل مع المتسلل الإسرائيلي.