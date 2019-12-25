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أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 25/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:10 - 25 ديسمبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم في فلسطين سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم في فلسطين
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استقرت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 25/12/2019، بعد أن حافظت على انخفضت في الأسواق المحلية في فلسطين.

وجاءت حالة الاستقرار في أسعار العملات بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء 25/12/2019 بعد أن تعافى في الأسواق المحلية.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 23/12/ وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4600 دولار/ شيكل

4.8750 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0950 يورو/ دينار

بیع

3.5000 دولار/ شيكل

4.9350 دينار / شيكل

3.8750 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1150 يورو/ دينار

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