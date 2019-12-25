الطقس: أمطار ورياح عنيفة مصحوبة بالغبار وتحذيرات من السيول

توقعت الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير اليوم الأربعاء، وتشتد سرعة الرياح في مختلف المناطق مع هبوب الغبار في جنوب ووسط فلسطين المحتلة.

ووفق الأرصاد، تهطل الأمطار في ساعات العصر والمساء شمال البلاد ثم تمتد تدريجياً مع ساعات الليل الى أواسط البلاد، فيما تكون الأمطار غزيرة ورعدية خصوصاً في مناطق الجليل وشمال الضفة والسواحل الشمالية والوسطى، ويحتمل تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية ليلاً.

أما يوم الخميس، تبقى الأجواء باردة وماطرة وتشتد سرعة الرياح، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحياناً خصوصاً في شمال البلاد وأجزاء من أواسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية وقوية.

وفي ساعات ليل الخميس تشتد الأمطار وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد.

والجمعة يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسيطر الأجواء الباردة والماطرة والغزيرة.

كما حذرت الأرصاد من تشكّل السيول في المناطق المنخفضة، ومن تدني مستوى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في قمم الجبال.

أما السبت تبقى درجات الحرارة كما هي باردة وتستمر فرصة هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق بشكل متقطع.

وفي ساعات ليلة السبت تكون الأجواء باردة جداً في القمم الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة.