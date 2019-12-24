اكتشاف أقدم سد في العالم قبال سواحل فلسطين المحتلة

اكتشف علماء بقايا سد عمره (7000) سنة قبالة سواحل فلسطين المحتلة في حيفا، والذي يعتبر السد الأقدم في العالم.

وأفاد الباحثون بأن الجدار تم إنشاؤه للحماية من ارتفاع منسوب المياه، حيث بني من صخور كبيرة تمتد على طول سواحل فلسطين المحتلة.

وبعد تحديد تاريخ الجدار عن طريق الكربون المشع، تبين أنه قائم خلال مئات السنين وعاش فيها 10-20 عائلة، واضطروا لترك منازلهم لأن الجدار لم يتمكن من الصمود أمام ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار 4-5 ملليمترات سنة بعد أخرى.

وأشار العلماء أن ذلك حدث في نهاية العصر الجليدي الأخير قبل نحو 20 ألف سنة، عندما بدأ الجليد الأزلي في القطب الشمالي يذوب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في العالم، مسببا ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.

وأوضح العلماء، أنهم عثروا على عظام الحيوانات وعظام بشرية وقطع مختلفة من الأخشاب.

ويشير "إيهود جليلي" من جامعة حيفا، إلى أن هذا الساحل كان مكتظا بالسكان في العصر الحجري الحديث.