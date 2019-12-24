الاحتلال يتفاخر: نتنياهو في اسدود دون صافرات انذار ودون أبو العطا

نشرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لزيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مدينة اسدود المحتلة بعد أكثر من 40 يومًا على عملية اغتيال قائد هيئة اركان المقاومة في قطاع غزة بهاء أبو العطا.

وقد تفاخرت وسائل اعلام الاحتلال ومحللون إسرائيليون بزيارة نتنياهو مساء الثلاثاء دون سماع إطلاق صافرات الإنذار أو أخطار تذكر كما قالوا.

وجاءت مفاخرة المحللين الإسرائيليين بعدما زيارة نتنياهو أسدود المحتلة دون أن يسمع صوت صافرات الانذار في إشارة إلى أن الهدوء عاد للمنطقة بعد اغتيال قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس بهاء أبو العطا.

حيث قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، متان تسوري: "نتنياهو عاد لزيارة أسدود الليلة، في هذه المرحلة، لا إنذارات، لا دراما، لا أبو العطا".

يُشار إلى أن بنيامين نتنياهو بتاريخ (10/9/2019) هرب كالفأر إلى الملاجئ خشية من صواريخ المقاومة في قطاع غزة حيث اتهم القائد بهاء أبو العطا في اطلاقها.

وفي ذات الوقت انتشر مقطع فيديو للقائد أبو العطا محمولًا على الاكتاف في مسيرة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالتزامن مع هروب بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

ومن الجدير ذكره أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال القائد بهاء أبو العطاء وزوجته أسماء فجر يوم الثلاثاء (12/11/2019) بالتزامن مع اغتيال معاذ العجوري ومرافقه في سوريا وهو نجل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري.