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مقدسيون يتصدون لقوات إسرائيلية اقتحمت سلوان والعيسوية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:18 - 24 ديسمبر 2019
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تصدى الشبان مساء اليوم الثلاثاء لقوات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقتحامها بلدتي العيسوية وسلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان رشقوا قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدتين بالزجاجات الحارقة والمفرقعات.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة العيسوية بمركباتها، وانتشرت في حارات البلدة حيث استفزت السكان الأمر الذي دفع الشبان لرشقهم بالزجاجات الحارقة.

وذكرت مصادر محلية بأن إحدى الزجاجات أصابت مركبة لقوات الاحتلال الخاصة بشكل مباشرة.

ولتفريق الشبان أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في المنطقة التي اقتحموها عنوة وبقوة السلاح.

وفي حي عين اللوزة ببلدة سلوان في القدس المحتلة تمركزت قوات الاحتلال مما دفع الشبان الفلسطينيين لإلقاء مفرقعات باتجاه مركبة لشرطة الاحتلال ولحراس المستوطنين في البلدة.

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