الشرطة البرازيلية تحبط عملية سرقة بنك الأكبر في التاريخ

أفادت الشرطة البرازيلية، إنها أحبطت عملية سرقة تعد الأضخم في التاريخ، بإلقاء القبض على لصوص حاولوا سرقة خزانة بنك عبر نفق قبل وصولهم إلى المكان خلال الأسبوع الماضي، فيما جرى اطلاق نار وقتل اثنين من المشتبه بهم

وقالت وسائل البرازيلية، إن الشرطة المحلية كشفت عن نفق بطول 60 مترًا يؤدى لفرع "كامبو غراندي" في "ماتو جروسو دو سول"، الواقع بالقرب من الحدود مع باراجواي، مشيرة إلى أن الشرطة قبضت 9 أشخاص من المشتبه بهم.

وحسب تحقيقات الشرطة التي استغرقت نحو 6 شهور، فقد بدأ أعضاء العصابة في بناء النفق بمستودع مجاور للبنك المستهدف للسرقة، لافتة أن صندوق الودائع الآمن المركزي لفرع البنك المحلي هو الهدف الأساسي لهم.

ونشرت الشرطة البرازيلية، صور تظهر فيها كمية كبيرة من الأكياس الرملية، وصور أخرى للنفق، مبينة أن المشتبه بهم متخصصين في عمليات سرقة البنوك في البرازيل.

يشار إلى أكبر عملية سطو في تاريخ البرازيل، تمت قبل 15 عامًا بعد حفر مجموعة الصوص نفق من منزل استأجروه قرب بنك في فورتاليزا شمال شرق البرازيل ، ونجح اللصوص في سرقة أكثر65 مليون دولار ولم يتم الكشف عن اللصوص حتى يومنا هذا.