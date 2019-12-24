عباس: الاحتلال يرفض اجراء الانتخابات في القدس

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن الاحتلال الإسرائيلي يرفض اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وقال عباس خلال كلمة له في احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم: "يجب أن تتم الانتخابات لأهل القدس في القدس نفسها، وإذا حصلت الموافقة على اجراء الانتخابات بالقدس سنصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فورًا.

وأضاف: "الانتخابات بالنسبة لنا مهمة لترميم ديمقراطيتنا، فلا يمكن أن نبقى طوال هذا الوقت بدون انتخابات ودون ديمقراطية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بتحرير فلسطين قريبا إن شاء الله".

وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية معطلة منذ 2006 لأسباب كثيرة وهذا الامر دعانا لانتخابات تشريعية اولا ومن ثم رئاسية.

وأوضح أن جميع الفصائل الفلسطينية وافقت على ما نحن موافقون عليه، لكن بقيت عقبة واحدة مهمة جدا وهي اجراء الانتخابات في القدس.