"إسرائيل" تجمّد قرار فرض السيادة على غور الأردن

قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، تجميد خططها لفرض السيادة على غور الأردن، بعد نية المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

ووفق "يديعوت آحرنوت العبرية، فقد تم إلغاء الجلسة الأولى للجنة المشتركة بين الوزارات لمناقشة توسيع السيادة الإسرائيلية والذي كان من المقرر عقده الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة لبحث مخطط ضم الأغوار.

وأضافت آحرنوت، أن مخطط ضم الاغوار يهدف إلى ترجمته لقرار حكومي أو مشروع قانون لتقديمه للحصول على موافقة الكنيست "الإسرائيلي".

وأوضح مصدر لصحيفة، فإن مسألة ضم غور الأردن ستدخل في تجميد عميق بسبب قرار المدعية العامة في لاهاي.

الجدير بالذكر، أن فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت بنسودا، الجمعة الماضية، أنها ستفتح تحقيقا كاملا في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب قد توجه عقبه اتهامات لشخصيات "إسرائيلية" وفلسطينية.