الاحتلال يسحب رخصة المحاماة من الأسير برغوث

قررت ما تسمى المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين في "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث بصورة دائمة بعد إدانته من محكمة عسكرية في قضايا أمنية. وفق موقع "مكان" العبري.

وقبل نحو 5 أشهر، حكمت المحكمة العسكرية في عوفر بالسجن الفعلي لمدة (13 عامًا ونصف العام)، على المحامي طارق برغوث (45 عامًا) من سكان شرقي القدس، بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بارتكاب أربع عمليات إطلاق نار ضد "إسرائيل".

وزعم الاحتلال أن برغوث ارتكب جرائم مع الناشط الفتحاوي زكريا الزبيدي من رام الله.

الجدير بالذكر، أن الأسير البرغوث (45 عامًا) من سكان الولجة قضاء بيت لحم ويسكن في القدس المحتلة.