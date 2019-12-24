"سيلفي" تكشف الوجه الأخر لسارة نتنياهو

كشفت "سيلفي" وهي عاملة سابقة في منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو –خادمة- مساء اليوم الثلاثاء، عن تعامل زوجته سارة مع الخدمات في المنزل وعن حالتها النفسية.

ووفقًا لصحيفة معاريف، فإن "سيلفي" قالت: "إن زوجة رئيس حكومة إسرائيل سارة نتنياهو غير سوية نفسيا".

ويوم أمس الاثنين كشفت "سيلفي" من تلقاء نفسها عن تعرضها لظروف عملي قاسية في منزل نتنياهو وصلت لدرجة التهديد بالمكواة الساخنة.

وأضافت: "لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى خمسة أشهر في منزل سارة نتنياهو"، ووصفت تجربتها بالجحيم حيث بكت سيلفي كثيرًا أثناء اجراء الحوار وأكدت أنها ستخرج كل ما في قلبها.

ومرت سيلفي بحالة نفسية سيئة جدًا نظرًا لمنعها من الخروج من منزل نتنياهو، ولم تتحدث مع أصدقائها، ولذلك قررت مغادرة العمل في منزل نتنياهو فور حصولها على عمل أخر وهذا ما فعلته تمامًا.

ووصفت العاملة –الخادمة- تعامل سارة نتنياهو بالمختلف جدًا قائلة: "عندما يكون نتنياهو في المنزل تتصرف بشكل محترم أو عندما يكون أحد أبنائها تخشى الصراخ في وجهي "

وشددت "سيلفي" بأن سارة نتنياهو "ليست سوية من الناحية النفسية"، ولم تكشف العاملة السابقة بمنزل نتنياهو ما إن كانت تنوي تقديم دعوى قضائية ضد زوجته.