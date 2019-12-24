رام الله: الحكم بالسجن 3 سنوات وغرامة على متهم بالابتزاز الالكتروني

حكمت محكمة صلح رام الله، اليوم الثلاثاء، على متهم بابتزاز إحدى الفتيات باستعمال الشبكة الالكترونية 3 سنوات وغرامة مالية 1000 دينار أردني.

وترأس القاضي منتصر رواجبة جلسة الحكم، بالاستناد إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة رام الله بحق المتهم (م،م،خ) بتهمة ابتزاز إحدى الفتيات باستعمال الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، خلافا للمادة15/1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة بوكيل نيابة رام الله عبد الرحمن حسين.