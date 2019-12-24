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البنك الدولي يصادق على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بـ 9 ملايين دولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:44 - 24 ديسمبر 2019
البنك الدولي البنك الدولي
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صادق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء على تمويل مشروع الطفولة المبكرة بقيمة (9 ملايين دولار) بالتعاون مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

جاء ذلك عقب عورتاني مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وفريق البنك الدولي في فلسطين، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم إطلاقه في شهر شباط المقبل.

وأوضح عورتاني أن  البنك الدولي سيدعم جهود فلسطين وطلبها للانضمام إلى مجموعة "الشراكة العالمية من أجل التعليم".

وأشار إلى الوزارة قررت المشاركة في الاختبارات الدولية (تيمس وبيسا) التي توفر معايير تستخدم لقياس جودة التعليم.

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