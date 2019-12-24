كلية الهندسة في جامعة فلسطين تحصد جائزة مهمة عن فئة المشاريع لعام 2019

حصدت كلية الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني جائزة حسيب صباغ وسعيد خوري للهندسة عن فئة مشاريع تخرج الطلبة للعام 2019، حيث فاز مشروع ( مجاورة سكنية باستخدام تقنية Rammed earth ) لكل من الطالبة هبة منصور وافي، والطالبة توجان ناصر أبومعليق، والطالبة ميرهان أحمد سمور، والطالبة أية نايف الحطاب، وباشراف كل من الدكتور المهندس حازم أبو عرف، والمهندسة هلا صبحي سكيك من قسم الهندسة المعمارية.

وجرى إعلان أسماء الفائزين خلال حفل أقيم في مسرح الجامعة العربية الأمريكية برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، ورئيس لجنة الجائزة المهندس وليد سلمان، وأ.د. جلال الدبيك، نقيب المهندسين، والمهندس سهيل الصباغ ممثلاً عن آل صباغ وخوري، إضافة الى أعضاء مجلس أمناء اللجنة ولجان الاختيار والتكريم، كما شارك في الاحتفال عبر تقنية الفيديو كونفرنس من جامعة فلسطين كل من الدكتور نادر أبوشرخ مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور المهندس علي تايه عميد كلية الهندسة والتخطيط العمراني، والمهندس محمد النجار مدير عام مؤسسة بكدار غزة، والمهندس علي أبوشهلا، والمهندس محمد صباح.

وبهذه المناسبة نقل الدكتور نادر أبوشرخ مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية تحيات أ.د. سالم صباح رئيس الجامعة، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه مجموعة من طلبة قسم الهندسة المعماري على مستوى الوطن، مؤكداً على أن الجامعة تسعى إلى دعم الطلبة الرياديين وتعزيز ثقافة التميّز والإبداع لدى طلبتها، مهنئاً الطلبة الفائزين على هذا الإنجاز.

يُذكر أن جائزة حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة تأسست عام 2015 بقرار من السيد الرئيس محمود عباس، وذلك بهدف تعزيز الفهم والتقدير لفن البناء والعمارة في فلسطين، واختير للجائزة أن تحمل اسمي رائدين فلسطينيين في مجال العمارة والإنشاء، ولها عدة فئات كفئة الأفراد المهندسين، وفئة أفضل المشاريع الهندسية للمكاتب والشركات، وفئة أفضل مشاريع التخرج للجامعات والمؤسسات التعليمية.