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اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني

  • فلسطين اليوم - الخرطوم
  • 18:15 - 24 ديسمبر 2019
اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019 اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019
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ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي، اليوم الثلاثاء الموافق 24/12/2019، مقابل الجنية السوداني، فيما انخفض سعر الجنيه السوداني امام الدولار، ما ترتب عليه خلق ازمات في حركة الاسواق خاصةً، في اسعار الذهب وزيادة حجم التضخم وشح الوقود.

وتختلف اسعار الصرف في التعاملات بالأسواق حسب الكمية، فيما يحذر مختصون بعدم الاعتماد على تاجر واحد فقط في بيع وشراء الدولار، خاصة في اسعار السوق السوداء.

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أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوادني :

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، امام الجنية السوداني في الاسواق السوداء بقيمة 88.5 جنيه كل دولار، بينما حقق سعر الجنيه السوداني مقابل اليورو في السوق الموازي 97.35 جنيه لكل يورو واحد.

وبلغ سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم، في السوق الحرة قيمة 5.53 جنيه سوداني لكل جنيه مصري، كما جاءت أسعار الجنيه السوداني مقابل الدرهم الإماراتي في السوق السوداء إلى 24.24 جنيه لكل درهم، فيما وصل سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي في السوق الأسود إلى 23.60جنيه لكل ريال سعودي.

 

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