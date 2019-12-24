تفاصيل المنخفض الجوي.. عاصفة مطرية هي الأقوى تضرب البلاد

ذكر موقع "طقس فلسطين" مساء الثلاثاء بأن البلاد على موعد مع عاصفة مطرية هي الأقوى منذ الموسم الماضي على الأقل، حيث من المتوقع أن تتركز شدة هذه العاصفة في شمال البلاد وشمال الضفة الغربية وسواحل يافا وأجزاء من السواحل الشمالية وربما تطال أجزاء أخرى أيضاً حول هذه المناطق.

و وفقاً للموقع، فمن المتوقع أن تبدأ فرصة الأمطار الرئيسية غداً الأربعاء مع ساعات العصر والمساء في أقصى الشمال وتشمل الجليليْن الأعلى والأدنى والسواحل الشمالية ، وفي ساعات الليل تنتشر الفعالية الى شمال الضفة وأجزاء من وسطها والسواحل الوسطى مع هطولات رعدية غزيرة أحياناً ، كما من المتوقع أن تشمل تدريجياً أجزاء أخرى من جنوب الضفة والسواحل الجنوبية على شكل زخات محلية من الأمطار قد تكون غزيرة نسبياً .

وتوقع الموقع بأن يتركز زخم العاصفة في الفترة الأولى من العاصفة على الشمال وشمال الوسط وخصوصاً يوم الخميس، بينما يكون التأثير أقل على جنوب الضفة وقطاع غزة خصوصاً نهار الخميس، حيث تكون الفرصة حاضرة في هذه المناطق لتساقط زخات محلية من الأمطار بين الحين والآخر خلال الجزء الأول من الفعالية وبشكل أقل زخماً بكثير مقارنة بالشمال وشمال الوسط، وذلك بسبب تمركز المنخفض لفترات طويلة في البداية شمال غرب جزيرة قبرص ودفعه لرياح جنوبية غربية تخدم الشمال ولا تخدم الجنوب ، ولكن اعتباراً من فجر وصباح الجمعة يتحرك مركز المنخفض الجوي الى شمال غرب سوريا ، وبذلك تشتد الهطولات في أواسط البلاد وأجزاء من الجنوب ، ما يعني شمولية أفضل لجنوب الضفة وقطاع غزة ،

ويتوقع أن تزداد شدة العواصف الرعدية ليلة الخميس/الجمعة مع تساقط لزخات البرد أحياناً مع طقس عاصف بامتياز في الشمال وشمال الوسط خصوصاً. ويتوقع أن تستمر الفعالية يوم السبت حسب البيانات الحالية.

و حذر الموقع من خطر تشكل الفيضانات المحلية في عدة مناطق في شمال الضفة والسواحل الوسطى والشمالية وأجزاء متفرقة أخرى ، وذلك نتيجة الغزارة الكبيرة المتوقعة للهطولات خلال فترة تأثير العاصفة اعتباراً من ليلة الأربعاء/الخميس ويومي الخميس والجمعة على فترات ، ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار في بعض المناطق الى أكثر من 120-150 ملم ، وربما تتجاوز ذلك في بعض المناطق ، في حين تهطل كميات جيدة أيضاً في مناطق واسعة وتصل الى 20-60 ملم.

ويتوقع موقع طقس فلسطين ان تتساقط الثلوج في جبل الشيخ والجبال اللبنانية والسورية العالية بكثافة لتكون على شكل عاصفة ثلجية، نتيجة تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر في هذه المناطق وسط هطولات غزيرة متوقعة ، كما من المتوقع أن تهطل كميات فيضانية في سواحل سوريا ولبنان بحيث قد تتجاوز 200 ملم.

كما حذر الموقع من خطر تشكل السيول والفيضانات المحلية في المناطق المنخفضة والتي تعاني من سوء او انعدام البنية التحتية ، وكذلك من خطر تدني أو انعدام الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية ، وينصح بتثبيت اليافطات والأجسام المتحركة بشكل محكم ، وكذلك الدفيئات الزراعية بطبيعة الحال .