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تهديد جديد يواجه كوكب الأرض

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 18:10 - 24 ديسمبر 2019
كوكب الارض كوكب الارض
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كشفت دراسة جديدة أن الاشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يتسببون بـ 700 مليون طن إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، ما يشكل نسبة 1.6% من جميع الانبعاثات التي يصنعها الإنسان.

ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات التمثيل الغذائي والأثر البيئي لكل من إنتاج الغذاء والوقود المطلوب لنقل الذين يعانون من السمنة المفرطة. وفق صحيفة "ديلي ميل".

وتوضح الدراسة أن الذين يعانون من السمنة المفرطة ينتجون81 كيلوغرام إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن زيادة الأيض، و593 كيلوغرام إضافي سنويا من زيادة استهلاك الطعام والشراب، و476 كيلوغرام من انبعاثات السيارات والنقل الجوي.

وأشارت إلى أنه مع توقعات ازدياد متطلبات الطاقة البشرية، يزداد الطلب على الغذاء والأمر ليس فقط لتزايد عدد السكان ولكن أيضا بسبب زيادة وزن الجسم عموما.

كما أوضحت الدراسة بأن نقل الأشخاص الأكثر ثقلا يرتبط بزيادة إنتاج الوقود، ما يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النقل وكذلك الانتاج الغذائي.

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