قادة الاحتلال يناقشون سبل الرد على المحكمة الجنائية لمنع التحقيق ضدهم

ناقش ممثلون عن وزارات الخارجية والعدل و "الامن القومي" بحكومة الاحتلال، سبل الرد على قرار المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية لفتح التحقيق بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد موقع ميدل ايست مونيتور، نقلاً عن صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية،، بأن الاحتلال يدرس منع دخول مسؤولين من محكمة الجنائية، إلى الاراضي المحتلة، ردًا على قرار المدعية العامة.

وذكرت الصحيفة، أن ممثلي الوزارات الثلاثة التقوا يوم الأحد الماضي، في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وناقشوا إمكانية منع دخول موظفي المحكمة الدولية إلى "إسرائيل".

واشارت إلى ان قادة الاحتلال درسوا اتخاذ خطوات مشابهة للإجراءات الامريكية السابقة، لمنع إعطاء تأشيرات دخول موظفي المحكمة الدولية.

وكانت الادارة الامريكية، قد رفضت منح تأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على التحقيق مع الجنود الامريكيين بتهم ارتكابهم جرائم حرب في افغانستان.