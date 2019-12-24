للمتزوجين.. هل تعلم فائدة النوم في سرير منفصل ؟

شجعت دراسة جديدة على ضرورة الانفصال وقت النوم، في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن ذلك يعد تعديا على الكثير من الألفة والمحبة بين الزوجين.

وارتدى الأزواج خلال الدراسة جهازا أثناء نومهم لمراقبة الاستيقاظ والحركة، أظهرت النتائج أنه عندما يقوم أحد الشركاء بالتحرك، يفعل الآخر ذلك أيضًا.

وخلصت الدراسة إلى أن ثلث اضطرابات النوم لدى أحد الأزواج ناتجة عن شريكه، وقد يكون تأثير هذا الاضطراب على صحتك وصحة علاقتك هائلا.

وتشير أبحاث سابقة، إلى أن الأزواج الذين ينامون بشكل سيئ لديهم معدلات طلاق أعلى، وإذا كان أحدهما لا ينام بطريقة جيدة، فإنهما يفتقران إلى التعاطف ويكونان أكثر جدلية.

كما أكدت الأبحاث أن نوم ليلة واحدة سيئة، تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالزكام أربع مرات، وفقا لدراسة أجريت عام 2015 في مجلة "سليب".