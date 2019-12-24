العاصفة الجوية "ايلسا" تُخلف 8 قتلى وفيضانات واسعة في دول غرب اوروبا

توفي ثمانية أشخاص، اليوم الثلاثاء، منذُ بدء العاصفة الجوية "ايلسا" على منطقة غرب قارة اوروبا، ليلة الخميس الماضي، المصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح العاتية، فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة بالممتلكات.

وافاد موقع "يورو اخبار"، بسقوط ثمانية قتلى جراء المنخفض الجوي القوي، ست منهم في اسبانيا واثنان في البرتغال، وهم من جنسيات مختلفة.

وذكر الموقع، ان العاصفة "ايلسا" ادت إلى حدوث فيضانات كبيرة من مياه الامطار والانهار، احتاجت مناطق واسعة، كما انها دمرت خطوط الكهرباء وعرقلت السكة الحديد والرحلات الجوية في المنطقة، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة خلفها المنخفض في ممتلكات المواطنين .

واشارت إلى ان سوء الاحوال الجوية، ادى ايضًا إلى تعطل حركة السكة الحديدية الواصل بين مدينتي لشبونة وبورتو ثاني، وإلغاء 14 رحلة جوية في اسبانيا.

وحذرت دول غرب اوروبا (فرنسا واسبانيا والبرتغال)، من منخفض جوي مقبل، سمية "فابيان"، إذ يحمل معه رياح شديدة السرعة تبلغ سرعتها 170 كم في الساعة .