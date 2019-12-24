الاحتلال يسحب رخصة مزاولة مهنة من محامي مقدسي

قررت بما تسمى المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين التابعة للاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة من المحامي طارق برغوث، تحت حجج امنية واهية.

وذكر موقع قناة "مكان" العبرية، انّ المحكمة الانضباطية لنقابة المحامين، سحبت رخصة مزاولة مهنة المحاماة من طارق برغوث (45 عامًا)، بصورة دائمة.

اوضح الموقع، ان سحب رخصة المزاولة جاء بعد إدانة محكمة "عوفر" العسكرية، للمحامي، بزعم ارتكاب عمليات إطلاق نار.

واصدرت محكمة عوفر، قرارًا بالسجن الفعلي قبل نحو خمس أشهر، ضد الاسير المحامي طارق برغوث من سكان مدينة القدس، لمدة 13 عامًا ونصف، بزعم ارتكاب اربع عمليات إطلاق نار.