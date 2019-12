إصابة عشرات الاشخاص بحادث تصادم مركبات في ولاية فرجينيا الامريكية

أفاد موقع "سي ان بي سي"، اليوم الثلاثاء، بإصابة عشرات الاشخاص بجروح مختلفة، جراء وقوع تصادم كبير بين المركبات على الطريق في مقاطعة بورك، في ولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة، بينما استغرقت إعادة فتح الطريق حوالي ست ساعات.

وذكر الموقع، ان حادث التصادم بين 63 مركبة وقع نتيجة الضباب الكثيف الذي خيم على المنطقة، إذ اسفر عن إصابة نحو 51 شخصًا، بينهم حالة حرجة، بينما لم يسفر يبلغ عن وقوع قتلى.

واوضحت الوكالة الامريكية، ان المصاب بجروح خطيرة، لا يزال يرقد داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يحاول الاطباء داخل الغرف العناية إنقاذ حياته.

وأعلنت سلطات الولاية فتح تحقيق بشأن الحادث، وسط مؤشرات بأن الحادث سببه الضباب الكثيف الذي عرقل الرؤية لدى السائقين، فضلاً عن تشكيل كتل جليدية حول الطريق السريع.

Amazing and scary. A 59 car crash in Virginia yesterday. Yikes! Slow down in the fog! https://t.co/W8HwKl8BgK