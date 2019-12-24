الداخلية تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية و الامن الوطني بغزة أن السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء 2019/12/25، سيكون للمتبقي من الحافلة (11) + الحافلتان: (12) و(13) من كشف (12/18)، بالإضافة الى الحافلتين: الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (12/25)..

و دعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشوفات المذكورة للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما اكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشددة على ضرورة حضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

الكشف الجديد