فنزويلا: مقتل جندي بهجوم مسلح وإلقاء القبض على المهاجمين

قتل جنديًا فنزويلياً، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مباغت من قبل مسلحين على نقطة عسكرية جنوب البلاد.

وافاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في تصريح له، بأنّ قواته ألقت القبض على نحو 11 فردًا بصلتهم بالهجوم العسكري.

وذكر مادورو، ان بعض المشتبه بهم هربوا من إلى البرازيل عبر الحدود، وبحوزتهم أسلحة مسروقة، داعيًا البرازيل في التعاون للمساعدة في إلقاء القبض على المهاجمين.

ووجهت فنزويلا تهمًا لكلاً من كولومبيا والبرازيل وبيرو، بضلوعهم في الهجوم ضد جيشهم، فيما نفت الدول التهم الموجه لها.

يُشار إلى ان فنزويلا تشهد ازمة سياسية مع الدول المجاورة بينها الولايات المتحدة، على خلفية الرغبة في الاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورور، المعارض لسياسة واشنطن.