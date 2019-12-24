ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

فنزويلا: مقتل جندي بهجوم مسلح وإلقاء القبض على المهاجمين

  • فلسطين اليوم - فنزويلا
  • 15:23 - 24 ديسمبر 2019
جيش فنزويلا جيش فنزويلا
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قتل جنديًا فنزويلياً، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم مباغت من قبل مسلحين على نقطة عسكرية جنوب البلاد.

وافاد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في تصريح له، بأنّ قواته ألقت القبض على نحو 11 فردًا بصلتهم بالهجوم العسكري.

وذكر مادورو، ان بعض المشتبه بهم هربوا من إلى البرازيل عبر الحدود، وبحوزتهم أسلحة مسروقة، داعيًا البرازيل في التعاون للمساعدة في إلقاء القبض على المهاجمين.

ووجهت فنزويلا تهمًا لكلاً من كولومبيا والبرازيل وبيرو، بضلوعهم في الهجوم ضد جيشهم، فيما نفت الدول التهم الموجه لها.

يُشار إلى ان فنزويلا تشهد ازمة سياسية مع الدول المجاورة بينها الولايات المتحدة، على خلفية الرغبة في الاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورور، المعارض لسياسة واشنطن.

الأكثر مشاهدة

متعلقات