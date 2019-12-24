عمال يعثرون على كنز داخل سرداب قديم

عثر عمال بناء على 10 آلاف قطعة نقدية تقدر قيمتها بـ 400 ألف جنيه إسترليني، في سرداب مبنى قديم بمدينة كراكوف البولندية.

وكان العمال يعملون على ترميم وصيانة المبنى الذي كان قبل 200 سنة يعود إلى الرهبان، وقد عثروا في سرداب المبنى على أكياس مهترئة من الكتان تحتوي على قطع معدنية نحاسية تعود لعهد الملك البولندي ستانيسلاف أوغوستو بونياتوفسكي، الذي حكم في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر. وفق صحيفة Daily Mail

وتساوي كل قطعة من هذه القطع النحاسية 40 جنيها إسترلينيا، وقد سلم العمال هذا الكنز إلى ممثلي متحف الآثار في كراكوف، الذين يحاولون معرفة سبب وجود الأكياس في السرداب.

يذكر أنه تم العثور في نوفمبر الماضي، على كنز في إيرلندا الشمالية قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، خلال البحث عن خاتم زواج.