الاحتلال يحرم غالبية مسيحي غزة من حضور اعياد الميلاد ببيت لحم

أفادت مصادر خاصة في قطاع غزة بأن سلطات الاحتلال رفضت غالبية الطلبات التي تقدم بها مسيحيون في القطاع المحاصر، لحضور احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السلام.

و بحسب المصادر، فقد سمحت سلطات الاحتلال فقط لـ55 مسيحيا من غزة بالسفر إلى الضفة الغربية، من أصل 600 تقدموا بطلبات تصاريح للمرور عبر المعابر التي تسيطر عليها "إسرائيل."

وكانت أرقام سابقة تحدثت عن أن "إسرائيل" سمحت لنحو 200 شخص فقط بمغادرة قطاع غزة لهذه المناسبة، من أصل 950 قدموا طلبات في هذا الاتجاه.

و يشار الى أن الاحتلال يفصل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس بجدار مرتفع، ومن المتوقع أن تشهد المدينتان، الثلاثاء والأربعاء أبرز شعائر عيد الميلاد، التي تبلغ ذروتها بقداس منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بكنسية المهد في بيت لحم.

وتلاعبت إسرائيل كثيرا بأعصاب المسيحيين، الذين كانوا ينون المشاركة مع أخوتهم في أعياد الميلاد، حسب الطوائف التي تسير فوق التقويم الغربي.

وتحاصر "إسرائيل" قطاع غزة منذ أكثر من عقد، وتفصلها جغرافيا عن الضفة الغربية حيث تقع مدينة بيت لحم إلى الجنوب منها.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد المسيحيين في غزة انخفض وأصبح لا يزيد عن 1200، إذ غادر معظمهم للإقامة في الضفة الغربية المحتلة أو هاجروا إلى الخارج.