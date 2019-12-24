تشكل لجنة قانونية يضمن محامين لدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية

كشف رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني، حسين شبانة، عن عقد اتفاق يتم بموجبه تشكيل لجنة قانونية تضم عدد من كبار المحامين لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال حسين شبانة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، :"إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية تضم وزير العدل محمد شلالدة والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا"، مضيفًا ان مهام اللجنة متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية بعد قرار الصادر من المدعية العامة.

وجاء الاتفاق بعد لقاء قانوني حضره رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين المصري مع نقيب المحامين جواد عبيدات، وأعضاء ممثلين عن الاتحاد مع الاستاذ سلامة بسيسو من غزة.

ومن جانبه، دعا ريس اتحاد المحامين العرب، لعقد لقاء قانوني موسع يضم رؤساء النقابات والمختصين القانونيين العرب إلى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين من اجل التحضير للملفات وتجهيزها لدعم موقف المدعية العامة في المحمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن خبراء في القانون الدولي جهزوا ملفات خاصة لدعم موقف فلسطين لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.